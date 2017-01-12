«Хебей Чайна Форчун»: «Мы никогда не делали предложений по Хамесу»

Представитель «Хебей Чайна Форчун» опроверг информацию о том, что клуб пытался купить полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса и предлагал за него 110 млн евро.

«Мы никогда не контактировали с „Реалом“ и Хамесом. Наш клуб создает команду в соответствии с намеченным планом и потребностями тренера».

«Хебей», который ранее подписывал Эсекьеля Лавесси и Жервиньо, сейчас сконцентрировался на внутреннем китайском рынке и уже сделал несколько покупок местных футболистов.