«Хебей Чайна Форчун»: «Мы никогда не делали предложений по Хамесу»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Хебей ЧФ, Реал, Родригес Хамес
Сегодня, 10:25 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Представитель «Хебей Чайна Форчун» опроверг информацию о том, что клуб пытался купить полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса и предлагал за него 110 млн евро.
«Мы никогда не контактировали с „Реалом“ и Хамесом. Наш клуб создает команду в соответствии с намеченным планом и потребностями тренера».
«Хебей», который ранее подписывал Эсекьеля Лавесси и Жервиньо, сейчас сконцентрировался на внутреннем китайском рынке и уже сделал несколько покупок местных футболистов.
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