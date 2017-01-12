Суарес: «Месси - лучший в мире, он это показывает в каждой игре»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес подвел итоги кубкового матча с «Атлетиком» (3:1).

«У Месси есть что-то особенное. Он лучший в мире и показывает это в каждом матче. Лео всегда удивляет нас чем-то приятным.

Победа многое меняет, это тот результат, который мы и хотели. В клубе знали, что если хорошо работать, то успех придет.

Мой гол? Важно, что он помог „Барселоне“ пройти в следующий этап Кубка Испании».