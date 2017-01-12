Суарес: «Месси - лучший в мире, он это показывает в каждой игре»
Сегодня, 10:38 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес подвел итоги кубкового матча с «Атлетиком» (3:1).
«У Месси есть что-то особенное. Он лучший в мире и показывает это в каждом матче. Лео всегда удивляет нас чем-то приятным.
Победа многое меняет, это тот результат, который мы и хотели. В клубе знали, что если хорошо работать, то успех придет.
Мой гол? Важно, что он помог „Барселоне“ пройти в следующий этап Кубка Испании».
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Моё почтение, уважаемый!
Суарез после перехода в Барселону: Месси - лучший игрок и бла бла бла
И с Ракитичем такая же ситуация, ещё играя в Севилье в 2013 году он назвал португальца лучшим игроком мира, а после перехода в балетный клуб стал лизать бородатой блонди в каждом интервью...
Пункт в контракте - лизать Месси, что поделаешь))
Ты трешься только в темах про Месси и Роналду, где засаживаешь аргентинца и зализываешь португальца.
Ну чего самого себя то обманывать? Зачем ставить Мальдини на аву, прикрываясь несуществующими симпатиями, при этом тайно глорить за петушка?
Тебе самому что ли стыдно?
Но вы читаемы, как на ладони. Каким бы фанатством не прикрывались, но голубую натуру не скрыть.
P.S. Я так понимаю ты был в постели Роналду, если утверждаешь, что он гей иначе просто слова на ветер. Впрочем, чего ожидать от поклонников человека, который словами спокойно разбрасывается.
Просто ваш кумир проткнутый, и вы, как его последователи и обожатели, должны следовать традициям и начать пихать друг другу между батонов.
Ну это нормально. Просто если например люди болеют за Майка Тайсона, то они увлекаются боксом, если болеют за голубого, то они обязаны увлекаться темой однополых отношений.
Пусть передает привет Бускетсу, Пике и Хави. Что то они ни как не успокоят Мессеньку.