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Суарес: «Месси - лучший в мире, он это показывает в каждой игре»

Матч: БарселонаБарселона3 : 1АтлетикАтлетик
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Суарес Луис, Месси Лионель
Сегодня, 10:38 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес подвел итоги кубкового матча с «Атлетиком» (3:1).

«У Месси есть что-то особенное. Он лучший в мире и показывает это в каждом матче. Лео всегда удивляет нас чем-то приятным.

Победа многое меняет, это тот результат, который мы и хотели. В клубе знали, что если хорошо работать, то успех придет.

Мой гол? Важно, что он помог „Барселоне“ пройти в следующий этап Кубка Испании».

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