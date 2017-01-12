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Оскар: «Не думаю, что переезд в Китай - это шаг назад»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: мнение, Челси, Шанхай СИПГ, Оскар
Сегодня, 11:08 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Шанхай СИПГ» Оскар считает, что китайская Суперлига в будущем сможет составить конкуренцию ведущим чемпионатам Европы.

«Не думаю, что переезд в Китай - это шаг назад. Здесь строят большой проект, я уверен, что в будущем местная лига станет одной из лучших в мире.

Деньги? Если бы в Европе не платили больше, то я бы изначально не покинул Бразилию. Так что в Европу тоже едут из-за финансов. Понятно, что этот переход пойдет на пользу мне и моей семье, но также и всем остальным сторонам. 

Не считаю, что игра за сборную станет проблемой, если я хорошо себя зарекомендую в „Шанхай СИПГ“»

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