«Челси» получил одно из разрешений на реконструкцию «Стэмфорд Бридж»

Совет лондонского района Хаммерсмит и Фулхэм одобрил проект реконструкции стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж». Разрешение от комитета - один из самых значительных шагов на пути к реконструкции арены, однако «синим» все равно нужно заручиться разрешениями других различных инстанций.

Напомним, что лондонцы хотят увеличить вместимость своего стадиона до 60 000. Сейчас «Стэмфорд Бридж» может принять чуть более 41 000 человек. Предполагается, что во время реконструкции «Челси» будет играть свои домашние матчи на «Уэмбли».