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Терри не хочет переходить в «Борнмут»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Борнмут, Терри Джон
Сегодня, 11:57 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Челси» Джон Терри сообщил боссам клуба, что не хочет уходить в аренду в «Борнмут», который ранее сделал запрос по игроку. Терри намерен доиграть сезон в Лондоне и до последнего бороться за место в составе, из которого он сейчас выпал. Опытный игрок не раз заявлял, что не намерен выступать за другие английские клубы, кроме «Челси». 

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