Терри не хочет переходить в «Борнмут»

Защитник «Челси» Джон Терри сообщил боссам клуба, что не хочет уходить в аренду в «Борнмут», который ранее сделал запрос по игроку. Терри намерен доиграть сезон в Лондоне и до последнего бороться за место в составе, из которого он сейчас выпал. Опытный игрок не раз заявлял, что не намерен выступать за другие английские клубы, кроме «Челси».