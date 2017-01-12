Сборная России осталась на 56-й строчке в рейтинге ФИФА
Сегодня, 12:20 | Источник: FIFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя
В свежем рейтинге ФИФА сборная России осталась на 56-й позиции. Напомним, что это худший результат в истории национальной команды. Предыдущим антирекордом россиян было 55-е место в ноябре 2016 года, а до этого - 40-е место в декабре 1998 года.
Первая десятка сборных выглядит следующим образом:
1 (1). Аргентина — 1634 очка,
2 (2). Бразилия – 1544,
3 (3). Германия – 1433,
4 (4). Чили — 1404,
5 (5). Бельгия – 1368,
6 (6). Колумбия – 1345,
7 (7). Франция – 1305,
8 (8). Португалия – 1229,
9 (9). Уругвай – 1187,
10 (10). Испания – 1166,
…
56 (56). Россия — 592.
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29 ноября 2016
Вадим Багров
Как и предполагал «Соккер.ру», ноябрь получился тяжелым месяцем для многих грандов – пришлось терять очки. Подбиваем итоги футбольных спектаклей и называем самые сильные клубы. Фанатам «Барселоны» и «Баварии» рейтинг может не понравиться.
25 ноября 2016
16 ноября 2016
Или войдите через
и аргентину
чтоб потом быть ниже их в рейтинге
)))))