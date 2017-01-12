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«Барселона», «Ювентус» и ПСЖ следят за Лалланой

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Ювентус, Ливерпуль, ПСЖ, Лаллана Адам
Сегодня, 13:38 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана привлек внимание сразу нескольких видных европейских клубов, сообщают в Англии. Игроком интересуется «Барселона», которая видит в 28-летнем полузащитнике недорогую альтернативу одноклубника Адама Филиппе Коутиньо. Также футболист попал на радары к «Юве» и ПСЖ. - эти клубы восхищены универсальностью англичанина.

В этом сезоне Лаллана действительно находится в хорошей форме: в 18 матчах АПЛ он забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. В мерсисайдском клубе он зарабатывает 60 тысяч фунтов в неделю, но «Ливерпуль» планирует удвоить оклад игрока.

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