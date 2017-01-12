Жиру, Косьельни и Коклен продлили контракты с «Арсеналом»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Арсенал, Жиру Оливье, Косьельни Лоран, Коклен Франсис
Сегодня, 13:51 | Источник: ФК "Арсенал" Лондон | Редакция: Дмитрий Кристя
«Арсенал» объявил о продлении контрактов с Оливье Жиру, Лораном Косьельни и Франсисом Кокленом. С футболистами заключены долгосрочные соглашения, но конкретные даты не сообщаются.
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