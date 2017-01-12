Рейтинг@Mail.ru

Жиру, Косьельни и Коклен продлили контракты с «Арсеналом»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Арсенал, Жиру Оливье, Косьельни Лоран, Коклен Франсис
Сегодня, 13:51 | Источник: ФК "Арсенал" Лондон | Редакция: Дмитрий Кристя

«Арсенал» объявил о продлении контрактов с Оливье Жиру, Лораном Косьельни и Франсисом Кокленом. С футболистами заключены долгосрочные соглашения, но конкретные даты не сообщаются.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:19
, чтобы видеть комментарии
  0
311
Сегодня 14:14
ответ пользователю Ultar3d (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:59
ответ пользователю Ultar3d (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:55
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:54, редактировал Сегодня 13:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:24 Феллаини продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» 16
Вчера
23:38 Официально Маури подписал контракт с «Брешией» 1
23:26 Тухель: «Я спокоен по поводу нового контракта с „Боруссией“» 2
22:39 Новый контракт Боккетти со «Спартаком» будет рассчитан до 2021 года 66
21:37 Грау: «„Барселона“ не может тратить 70 процентов бюджета на зарплаты» 77
20:48 Официально Гаджибеков покинул «Анжи» 22
16:14 Официально «Вильярреал» продлил Гаспара и Хауме Косту 0
15:36 Официально «Кельн» продлил контракты с тремя футболистами 1
13:28 Слухи Карвахаль очень близок к продлению контракта с «Реалом» 8
11:07 Официально ЦСКА расторг контракт с Цауней 126
все материалы по этой теме
Турниры