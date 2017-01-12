Селюк: «У Траоре температура под 40 градусов, но завтра он должен вернуться в ЦСКА»

Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, рассказал, что завтра его клиент должен присоединиться к остальной команде на сборе в Испании.

«Ласина приболел, у него поднялась высокая температура – 39-40 градусов. Думаю, завтра он присоединится к ЦСКА в Испании».