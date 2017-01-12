Билич: «Пайет не хочет играть за „Вест Хэм“»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что полузащитник команды Димитри Пайет больше не хочет выступать за клуб. В то же время хорватский специалист настаивает: Пайет продан не будет.

«Мы уже говорили, что „Вест Хэм“ не намерен продавать своих лидеров, но Пайет не хочет играть за нас. В любом случае, мы не собираемся с ним расставаться.

Я говорил с руководством, и здесь вопрос не в деньгах. Мы заключили с Димитри долгосрочный контракт, поскольку хотим его сохранить.

Повторюсь, мы хотим, чтобы наши лучшие футболисты оставались в команде, дело не в финансах».

Контракт Пайета с «молотками» рассчитан до 2021 года.