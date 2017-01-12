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Билич: «Пайет не хочет играть за „Вест Хэм“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Вест Хэм, Пайет Димитри, Билич Славен
Сегодня, 14:10 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что полузащитник команды Димитри Пайет больше не хочет выступать за клуб. В то же время хорватский специалист настаивает: Пайет продан не будет.

«Мы уже говорили, что „Вест Хэм“ не намерен продавать своих лидеров, но Пайет не хочет играть за нас. В любом случае, мы не собираемся с ним расставаться.

Я говорил с руководством, и здесь вопрос не в деньгах. Мы заключили с Димитри долгосрочный контракт, поскольку хотим его сохранить. 

Повторюсь, мы хотим, чтобы наши лучшие футболисты оставались в команде, дело не в финансах».

Контракт Пайета с «молотками» рассчитан до 2021 года.

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