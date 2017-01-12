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Ибрагимович: «Я завоевал Англию за три месяца»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан
Сегодня, 14:30 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о своей быстрой адаптации в АПЛ.

«Я не гонюсь за показателями Диего Косты. Моя цель - трофей АПЛ, а голы - это как приятный бонус для каждого отдельного игрока на пути к главному. Я стараюсь делать то, что у меня получается лучше всего - забивать мячи. Стараюсь помочь команде и создавать моменты для партнеров. Точно так же как и они пытаются помочь мне. У меня нет личных целей, ведь я уже добился того, что завоевал Англию за три месяца.

Я с самого начала говорил, что медленно, шаг за шагом мы будем прибавлять. Теперь можно увидеть идентичность „Манчестер Юнайтед“, хотя я думаю, мы можем показать себя гораздо лучше. И так оно и будет, потому что команда прилагает все усилия для этого».

Ибрагимович провел 19 матчей в АПЛ, забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи. Швед был признан лучшим игроком клуба в декабре.

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