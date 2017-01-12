Панченко: «Убежден, что России по силам принять чемпионат мира»
Сегодня, 14:41 | Источник: welcome2018.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, являющийся послом ЧМ-2018 от Саранска, выразил уверенность в том, что Россия достойно проведет Мундиаль.
«Я прекрасно помню день, когда Россия была избрана страной-хозяйкой ЧМ-2018, как мы в этой гонке обошли Англию. Испытал массу положительных эмоций. Считаю, что такая страна, как Россия, безусловно достойна принимать мировое первенство. Я убежден, что нам это по силам.
В 2018 году будет сумасшедшая борьба, невероятные по накалу матчи, хороший футбол и много болельщиков. Я очень хочу, чтобы болельщики верили в успех своих команд».
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