Панченко: «Убежден, что России по силам принять чемпионат мира»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, являющийся послом ЧМ-2018 от Саранска, выразил уверенность в том, что Россия достойно проведет Мундиаль.

«Я прекрасно помню день, когда Россия была избрана страной-хозяйкой ЧМ-2018, как мы в этой гонке обошли Англию. Испытал массу положительных эмоций. Считаю, что такая страна, как Россия, безусловно достойна принимать мировое первенство. Я убежден, что нам это по силам.

В 2018 году будет сумасшедшая борьба, невероятные по накалу матчи, хороший футбол и много болельщиков. Я очень хочу, чтобы болельщики верили в успех своих команд».