Милик вернулся в строй после разрыва «крестов»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик вернулся в строй. Сегодня футболист получил разрешение от медиков на возвращение в общую группу «партенопейцев». Поляк разорвал крестообразные связки колена в начале октября, и предполагалось, что футболист окажется вне игры на полгода, но Милик восстановился всего за 3 месяца.

До своей травмы 22-летний нападающий успел провести 9 матчей за «Наполи» и забить 7 мячей.