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Милик вернулся в строй после разрыва «крестов»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Наполи, Милик Аркадиуш
Сегодня, 16:36 | Источник: ФК "Наполи" | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик вернулся в строй. Сегодня футболист получил разрешение от медиков на возвращение в общую группу «партенопейцев». Поляк разорвал крестообразные связки колена в начале октября, и предполагалось, что футболист окажется вне игры на полгода, но Милик восстановился всего за 3 месяца.

До своей травмы 22-летний нападающий успел провести 9 матчей за «Наполи» и забить 7 мячей.

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