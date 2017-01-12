«Рейнджерс» арендовал у «Арсенала» Тораля

Пресс-служба «Рейнджерс» сообщает, что клуб, как и ожидалось, арендовал у «Арсенала» 21-летнего полузащитника Хона Тораля.

Срок аренды рассчитан до окончания нынешнего сезона.

В первой части текущей кампании Тораль выступал за «Гранаду», отметившись одним голом в матче Кубка Испании.