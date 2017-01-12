«Рейнджерс» арендовал у «Арсенала» Тораля
Соккер.Ру // Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Арсенал, Рейнджерс, Гранада, Тораль Хон
Сегодня, 17:22 | Источник: ФК "Рейнджерс" | Фото: Официальный сайт ФК "Глазго Рейнджерс" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Рейнджерс» сообщает, что клуб, как и ожидалось, арендовал у «Арсенала» 21-летнего полузащитника Хона Тораля.
Срок аренды рассчитан до окончания нынешнего сезона.
В первой части текущей кампании Тораль выступал за «Гранаду», отметившись одним голом в матче Кубка Испании.
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