Скончался бывший тренер сборной Англии Грэм Тэйлор
Сегодня, 17:32 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Сегодня в возрасте 72 лет скончался известный английский тренер Грэм Тэйлор.
Наставник за свою тренерскую карьеру возглавлял «Линкольн Сити», «Уотфорд», «Астон Виллу» и «Вулверхэмптон».
С 1990 по 1993 годы работал главным тренером сборной Англии.
Как сообщает источник, причиной смерти специалиста стал сердечный приступ.
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