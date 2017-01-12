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Скончался бывший тренер сборной Англии Грэм Тэйлор

Соккер.Ру // Заграница: тренеры, Англия, Уотфорд, Астон Вилла
Сегодня, 17:32 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Сегодня в возрасте 72 лет скончался известный английский тренер Грэм Тэйлор.

Наставник за свою тренерскую карьеру возглавлял «Линкольн Сити», «Уотфорд», «Астон Виллу» и «Вулверхэмптон».

С 1990 по 1993 годы работал главным тренером сборной Англии.

Как сообщает источник, причиной смерти специалиста стал сердечный приступ.

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