Тиаго Силва не исключает, что может вернуться в «Милан»

Защитник ПСЖ Тиаго Силва, который недавно продлил контракт с парижским клубом до 2020 года, не исключает, что рано или поздно может вернуться в «Милан», за который он выступал до своего перехода во Францию:

«Я оставил эту дверь открытой, у меня по-прежнему там друзья.

Не так давно я поздравлял с днем рождения Дженнаро Гаттузо. Я стараюсь не отдаляться от клуба, ведь он сыграл важную роль в моей карьере.

Леонардо, Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани открыли передо мной новые возможности. Я благодарен им за это».