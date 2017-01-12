Рейтинг@Mail.ru

Тиаго Силва не исключает, что может вернуться в «Милан»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Милан, Силва Тиаго
Сегодня, 17:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Защитник ПСЖ Тиаго Силва, который недавно продлил контракт с парижским клубом до 2020 года, не исключает, что рано или поздно может вернуться в «Милан», за который он выступал до своего перехода во Францию:

«Я оставил эту дверь открытой, у меня по-прежнему там друзья.

Не так давно я поздравлял с днем рождения Дженнаро Гаттузо. Я стараюсь не отдаляться от клуба, ведь он сыграл важную роль в моей карьере.

Леонардо, Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани открыли передо мной новые возможности. Я благодарен им за это».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
16:11 Мармазов: «В „Шахтере“ Луис Адриано отбил полголовы одноклубнику во время драки» 29
14:30 Фото Ибрагимович: «Я завоевал Англию за три месяца» 22
11:08 Оскар: «Не думаю, что переезд в Китай - это шаг назад» 19
10:38 Суарес: «Месси - лучший в мире, он это показывает в каждой игре» 109
Вчера
23:34 Глеб: «Жалел бы, если бы не перешёл в „Барселону“ в своё время» 5
20:53 Ле Грэт: «Нужно расширить число участников чемпионатов мира из Африки и Азии» 7
18:41 Мюллер: «Хочу играть чаще, но на первом месте - интересы „Баварии“, а не моё эго» 6
18:30 Зидан: «Завтра „Севилья“ постарается устроить стартовый штурм» 18
18:00 Чичарито: «Мне не стыдно признаться, что в последних матчах я выступаю слабо» 5
17:22 Иммобиле: «Цель-минимум „Лацио“ - пробиться в Лигу Европы» 4
все материалы по этой теме
Турниры