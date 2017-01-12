Тиаго Силва не исключает, что может вернуться в «Милан»
Сегодня, 17:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Защитник ПСЖ Тиаго Силва, который недавно продлил контракт с парижским клубом до 2020 года, не исключает, что рано или поздно может вернуться в «Милан», за который он выступал до своего перехода во Францию:
«Я оставил эту дверь открытой, у меня по-прежнему там друзья.
Не так давно я поздравлял с днем рождения Дженнаро Гаттузо. Я стараюсь не отдаляться от клуба, ведь он сыграл важную роль в моей карьере.
Леонардо, Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани открыли передо мной новые возможности. Я благодарен им за это».
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