Исаев: «„Анжи“ не получал официальных предложений по Тигиеву и Паршивлюку»
Сегодня, 18:01 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев сообщил, что клуб из Махачкалы не получал конкретных предложений по трансферам защитников Георгия Тигиева и Сергея Паршивлюка, но не исключил их ухода в другой клуб:
«Конкретных предложений, официальных бумаг по ним к нам не поступало, но интерес есть. Ребята бодренькие, сейчас они однозначно в команде, но ведь может поступить предложение, от которого невозможно отказаться».
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