Рейтинг@Mail.ru

Исаев: «„Анжи“ не получал официальных предложений по Тигиеву и Паршивлюку»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Анжи, Тигиев Георгий, Паршивлюк Сергей
Сегодня, 18:01 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев сообщил, что клуб из Махачкалы не получал конкретных предложений по трансферам защитников Георгия Тигиева и Сергея Паршивлюка, но не исключил их ухода в другой клуб:

«Конкретных предложений, официальных бумаг по ним к нам не поступало, но интерес есть. Ребята бодренькие, сейчас они однозначно в команде, но ведь может поступить предложение, от которого невозможно отказаться».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:42
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:41
ответ пользователю gorets004 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:24
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:15
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:14
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 18:11, редактировал Сегодня 18:14
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:19 Кавазашвили: «Самедов затормозит игру „Спартака“» 25
14:41 Панченко: «Убежден, что России по силам принять чемпионат мира» 19
09:33 Титов: «Что тренировать „Реал“, когда там такие игроки?!» 66
08:49 Йиранек: «Для меня Карпин был скорее игроком, а не тренером» 19
08:17 Игнатьев: «Сейчас игрокам „Локомотива“ главное добавить физически» 5
03:55 Титов: «Обидно, что у штаба Карреры есть полный карт-бланш, которого у нас не было» 45
01:16 Титов: «Забивай один мяч АЕКу – и мы с Аленичевым еще работали бы в „Спартаке“» 49
Вчера
22:43 Виллаш-Боаш: «Конечно, российский футбол лучше китайского» 75
20:01 Дзагоев: «Не сомневаюсь, что Васин и Витиньо – усиление для ЦСКА» 67
15:06 Масалитин: «Кириллу Комбарову надо подниматься куда-то ближе к „Спартаку“» 10
все материалы по этой теме
Турниры