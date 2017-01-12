Исаев: «„Анжи“ не получал официальных предложений по Тигиеву и Паршивлюку»

Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев сообщил, что клуб из Махачкалы не получал конкретных предложений по трансферам защитников Георгия Тигиева и Сергея Паршивлюка, но не исключил их ухода в другой клуб:

«Конкретных предложений, официальных бумаг по ним к нам не поступало, но интерес есть. Ребята бодренькие, сейчас они однозначно в команде, но ведь может поступить предложение, от которого невозможно отказаться».