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Почеттино: «Мы не можем улучшать условия контракта Алли каждые несколько месяцев»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Почеттино Маурисио , Алли Деле
Сегодня, 18:23 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику Деле Алли со стороны «Барселоны» и «Реала»:

«Новый контракт для Алли? Сейчас не время говорить об этом, он и так счастлив.

Не люблю обсуждать слухи, но важно то, что он счастлив в „Тоттенхэме“ и хорошо выступает.

Мы не можем улучшать условия его контракта каждые несколько месяцев. Алли выступает хорошо, забивает и помогает команде достигать поставленных целей.

В последние недели о Деле много говорят, и это справедливо, ведь играет он фантастически».

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Сегодня 19:15, редактировал Сегодня 19:16
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