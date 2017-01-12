Почеттино: «Мы не можем улучшать условия контракта Алли каждые несколько месяцев»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Почеттино Маурисио , Алли Деле
Сегодня, 18:23 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику Деле Алли со стороны «Барселоны» и «Реала»:
«Новый контракт для Алли? Сейчас не время говорить об этом, он и так счастлив.
Не люблю обсуждать слухи, но важно то, что он счастлив в „Тоттенхэме“ и хорошо выступает.
Мы не можем улучшать условия его контракта каждые несколько месяцев. Алли выступает хорошо, забивает и помогает команде достигать поставленных целей.
В последние недели о Деле много говорят, и это справедливо, ведь играет он фантастически».
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