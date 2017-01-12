Почеттино: «Мы не можем улучшать условия контракта Алли каждые несколько месяцев»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику Деле Алли со стороны «Барселоны» и «Реала»:

«Новый контракт для Алли? Сейчас не время говорить об этом, он и так счастлив.

Не люблю обсуждать слухи, но важно то, что он счастлив в „Тоттенхэме“ и хорошо выступает.

Мы не можем улучшать условия его контракта каждые несколько месяцев. Алли выступает хорошо, забивает и помогает команде достигать поставленных целей.

В последние недели о Деле много говорят, и это справедливо, ведь играет он фантастически».