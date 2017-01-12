Источник: «Жиров продолжит карьеру в „Краснодаре“»
Сегодня, 19:13 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, «Краснодар» близок к подписанию защитника Александра Жирова, который на данный момент является свободным агентом.
Сообщается, что игрок и клуб в ближайшее время заключат контракт.
Добавим, что первую половину сезона 25-летний футболист провел в составе «Томи».
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