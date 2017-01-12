Источник: «Жиров продолжит карьеру в „Краснодаре“»

По информации источника, «Краснодар» близок к подписанию защитника Александра Жирова, который на данный момент является свободным агентом.

Сообщается, что игрок и клуб в ближайшее время заключат контракт.

Добавим, что первую половину сезона 25-летний футболист провел в составе «Томи».