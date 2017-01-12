Насри: «Я бы хотел поиграть под руководством Зидана, ведь тогда я бы играл за „Реал“»

Хавбек «Севильи» Самир Насри, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», накануне ответного матча 1/8 финала Кубка Испании против «Реала» признался, что хотел бы поиграть под руководством главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана:

«Хотел бы ли я играть под руководством Зидана? Да, конечно. Ведь это означает, что тогда я бы играл за „Реал“.

Это редкость, когда столь хороший игрок также становится хорошим тренером. Его карьера просто невероятна. За первые 32 матча он набрал очков больше, чем Гвардиола, Пеллегрини и Моуриньо. Он привел „Реал“ к победе в Лиге чемпионов, а сейчас его команда возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги и не проигрывает уже очень давно. Для него это фантастический сезон».