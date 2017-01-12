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Насри: «Я бы хотел поиграть под руководством Зидана, ведь тогда я бы играл за „Реал“»

Матч: СевильяСевилья-:-РеалРеал
Начало матча: Сегодня, 23:15
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Насри Самир, Зидан Зинедин
Сегодня, 19:25 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Хавбек «Севильи» Самир Насри, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», накануне ответного матча 1/8 финала Кубка Испании против «Реала» признался, что хотел бы поиграть под руководством главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана:

«Хотел бы ли я играть под руководством Зидана? Да, конечно. Ведь это означает, что тогда я бы играл за „Реал“.

Это редкость, когда столь хороший игрок также становится хорошим тренером. Его карьера просто невероятна. За первые 32 матча он набрал очков больше, чем Гвардиола, Пеллегрини и Моуриньо. Он привел „Реал“ к победе в Лиге чемпионов, а сейчас его команда возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги и не проигрывает уже очень давно. Для него это фантастический сезон».

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