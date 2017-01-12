Промес: «Мне не терпится снова увидеть своих одноклубников!»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес за время отпуска соскучился по своим партнерам по команде. Об этом голландец сообщил на своей странице в сети Instagram:

«Мне не терпится снова увидеть своих одноклубников! Предсезонные сборы приближаются. Мы посетим Объединенные Арабские Эмираты и Испанию в следующие недели».

Ранее стали известны соперники, с которыми «красно-белые» проведут контрольные матчи на сборах.