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Промес: «Мне не терпится снова увидеть своих одноклубников!»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Промес Квинси
Сегодня, 19:32 | Источник: instagram.com | Фото: Instagram Квинси Промеса | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес за время отпуска соскучился по своим партнерам по команде. Об этом голландец сообщил на своей странице в сети Instagram:

«Мне не терпится снова увидеть своих одноклубников! Предсезонные сборы приближаются. Мы посетим Объединенные Арабские Эмираты и Испанию в следующие недели».

Ранее стали известны соперники, с которыми «красно-белые» проведут контрольные матчи на сборах.

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