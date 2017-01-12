Промес: «Мне не терпится снова увидеть своих одноклубников!»
Сегодня, 19:32 | Источник: instagram.com | Фото: Instagram Квинси Промеса | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес за время отпуска соскучился по своим партнерам по команде. Об этом голландец сообщил на своей странице в сети Instagram:
«Мне не терпится снова увидеть своих одноклубников! Предсезонные сборы приближаются. Мы посетим Объединенные Арабские Эмираты и Испанию в следующие недели».
Ранее стали известны соперники, с которыми «красно-белые» проведут контрольные матчи на сборах.
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Сдаётся мне он больше хочет не увидеть своих одноклубников,а чтобы скорее сезон закончился)
Ту дух.! Вторило им армейское эхо.
Хорошее Желание
Ждем плодотворных сборов, хороший состав, а главное, ТРЕНЕР подобрались.
Соскучился себе и соскучился. Неинтересный персонаж неприметного клуба.