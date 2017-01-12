Источник: «„Локомотив“ просматривает французского нападающего Коре»

По информации источника, 25-летний французский нападающий литовского «Стумбараса» Александр Коре проходит просмотр в «Локомотиве» на первом сборе «железнодорожников» в Испании:

«На просмотре в „Локомотиве“ находится Александр Коре. Это французский нападающий литовского клуба „Стумбрас“, главным тренером которого является бывший помощник Семина в „Локомотиве“ Мариано Баррету».

В нынешнем сезоне форвард провел в чемпионате Литвы 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.