Манолас: «Сложней всего играть против Игуаина»

Защитник «Ромы» Константинос Манолас считает нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина самым тяжелым соперником среди тех, кому ему приходилось противостоять в этом сезоне:

«Против кого мне тяжелей всего играть? Против Гонсало Игуаина, к сожалению.

В гостевом матче против „Ювентуса“, в котором мы проиграли, он забил отличный мяч левой ногой. Нам удалось сдержать большое число классных нападающих в этом сезоне, но с Игуаином мы не справились.

В прошлом сезоне, когда он выступал за „Наполи“, мы прикрыли его, но в этом - нет».