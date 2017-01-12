Манолас: «Сложней всего играть против Игуаина»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Рома, Ювентус, Манолас Константинос, Игуаин Гонсало
Сегодня, 19:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Ромы» Константинос Манолас считает нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина самым тяжелым соперником среди тех, кому ему приходилось противостоять в этом сезоне:
«Против кого мне тяжелей всего играть? Против Гонсало Игуаина, к сожалению.
В гостевом матче против „Ювентуса“, в котором мы проиграли, он забил отличный мяч левой ногой. Нам удалось сдержать большое число классных нападающих в этом сезоне, но с Игуаином мы не справились.
В прошлом сезоне, когда он выступал за „Наполи“, мы прикрыли его, но в этом - нет».
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