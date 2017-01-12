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У МЮ самый большой долг среди европейских клубов, ЦСКА - на 7-й позиции

Соккер.Ру // Финансы, Ман Юнайтед, ЦСКА
Сегодня, 20:08 | Источник: Independent.co.uk | Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА | Редакция: Антон Белюсь

«Манчестер Юнайтед» имеет долгов на 200 млн евро больше, чем «Бенфика», обладающая второй по величине задолженностью среди клубов Европы.

Стоит отметить, что долг манкунианского клуба за прошедший год вырос на 25%, хотя «красные дьяволы» за этот период заработали рекордные для Англии 515.3 млн фунтов.

Добавим, что ЦСКА также попал в список клубов с наибольшими суммами долгов. «Армейцы» расположились на 7-й строчке - 224 млн евро долга.

Клубы с наибольшими суммами долгов:

1. «Манчестер Юнайтед» (536 млн евро);

2. «Бенфика» (336 млн евро);

3. «Интер» (306 млн евро);

4. «Валенсия» (285 млн евро);

5. КПР (279 млн евро);

6. «Милан» (249 млн евро);

7. ЦСКА (224 млн евро);

8. «Галатасарай» (222 млн евро);

9. «Ювентус» (209 млн евро);

10. «Рома» (208 млн евро).

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