У МЮ самый большой долг среди европейских клубов, ЦСКА - на 7-й позиции
«Манчестер Юнайтед» имеет долгов на 200 млн евро больше, чем «Бенфика», обладающая второй по величине задолженностью среди клубов Европы.
Стоит отметить, что долг манкунианского клуба за прошедший год вырос на 25%, хотя «красные дьяволы» за этот период заработали рекордные для Англии 515.3 млн фунтов.
Добавим, что ЦСКА также попал в список клубов с наибольшими суммами долгов. «Армейцы» расположились на 7-й строчке - 224 млн евро долга.
Клубы с наибольшими суммами долгов:
1. «Манчестер Юнайтед» (536 млн евро);
2. «Бенфика» (336 млн евро);
3. «Интер» (306 млн евро);
4. «Валенсия» (285 млн евро);
5. КПР (279 млн евро);
6. «Милан» (249 млн евро);
7. ЦСКА (224 млн евро);
8. «Галатасарай» (222 млн евро);
9. «Ювентус» (209 млн евро);
10. «Рома» (208 млн евро).
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Этот "долг" - кредит за стадион.
Как бы Гинер сам говорил,что 240 миллионов взял в долг у ВЭБа.
Этот "долг" - кредит за стадион.
Как бы Гинер сам говорил,что 240 миллионов взял в долг у ВЭБа.
Как, впрочем, и Порту...
Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков заявил, что банк инвестировал в строительство "Арены ЦСКА" 240 миллионов долларов, По словам Горькова, планировалось вложить 280 миллионов, но 40 удалось сэкономить.
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что стоимость строительства нового стадиона армейцев – 350 миллионов долларов.
Так что этот долг состоит в первую очередь за строительство стадиона ЦСКА!!!
Не знаешь сути ФФП - молчи,за умного сойдешь.
И только Спартак тащит людей по всей стране на стадионы, в любом городе. Воспитывает молодежь, без которой РПЛ превратилась бы вовсе в банановую республику, и старается пропагандировать спорт и страстное отношение к игре под руководством Карреры.
Спартак - народная команда. Зенит и ЦСКА - антинародные.
2) Зенит без долгов, потому что на государственном обеспечении.
Ну посмотрим как Евгений выкрутится от этого бремяни..,хитрый он мужичок конечно.