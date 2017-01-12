Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании между «Сельтой» и «Валенсией».

«Сельта»: Альварес, Ронкалья, Кабрал, Гомес, Кастро, Радойя, Эрнандес, Сенье, Лемос, Росси.

«Валенсия»: Хауме, Тони, Мангала, Хименес, Канселу, Медран, Солер, Феде, Баккали, Мир, Винисиус.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в первом матче «Сельта» одержала убедительную победу - 4:1.