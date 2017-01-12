Рейтинг@Mail.ru

«Сельта» - «Валенсия»: стартовые составы

Матч: СельтаСельта-:-ВаленсияВаленсия
Начало матча: Сегодня, 21:00
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:21 | Источник: Твиттер ФК "Валенсия" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании между «Сельтой» и «Валенсией»

«Сельта»: Альварес, Ронкалья, Кабрал, Гомес, Кастро, Радойя, Эрнандес, Сенье, Лемос, Росси.

«Валенсия»: Хауме, Тони, Мангала, Хименес, Канселу, Медран, Солер, Феде, Баккали, Мир, Винисиус.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в первом матче «Сельта» одержала убедительную победу - 4:1.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
09:03 «Шахтер» хочет проводить все домашние матчи в Харькове 18
01:09 «Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании 311
01:00 Дубль Силвы вывел ПСЖ в полуфинал Кубка Лиги 3
00:42 «Ювентус» обыграл «Аталанту» в матче Кубка Италии 21
00:38 «Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» в первом полуфинале Кубка Лиги 64
Вчера
22:51 «Реал Сосьедад» выбил «Вильярреал» из Кубка Испании 6
22:34 «Барселона» - «Атлетик»: стартовые составы 39
22:24 «Саутгемптон» - «Ливерпуль»: стартовые составы 4
22:19 «Ювентус» - «Аталанта»: стартовые составы 6
21:41 «Фиорентина» вырвала победу у «Кьево» 6
все материалы по этой теме
Турниры