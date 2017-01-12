«Сельта» - «Валенсия»: стартовые составы
Сегодня, 20:21 | Источник: Твиттер ФК "Валенсия" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании между «Сельтой» и «Валенсией».
«Сельта»: Альварес, Ронкалья, Кабрал, Гомес, Кастро, Радойя, Эрнандес, Сенье, Лемос, Росси.
«Валенсия»: Хауме, Тони, Мангала, Хименес, Канселу, Медран, Солер, Феде, Баккали, Мир, Винисиус.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в первом матче «Сельта» одержала убедительную победу - 4:1.
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