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Источник: «„Спартак“ и „Локомотив“ договорились о переходе Самедова»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Локомотив М, Спартак М, Самедов Александр
Сегодня, 20:30 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, полузащитник «Локомотива» Александр Самедов близок к тому, чтобы стать игроком «Спартака»:

«Игрок еще не подписал контракт со „Спартаком“, но договоренность между клубами достигнута. Самедов с большой долей вероятности поедет на первый сбор „Спартака“».

Напомним, что хавбек уже имеет опыт выступлений за «красно-белых»: Самедов играл за «Спартак» с 2001 по 2005-й годы.

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