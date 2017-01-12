Источник: «„Спартак“ и „Локомотив“ договорились о переходе Самедова»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Локомотив М, Спартак М, Самедов Александр
Сегодня, 20:30 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, полузащитник «Локомотива» Александр Самедов близок к тому, чтобы стать игроком «Спартака»:
«Игрок еще не подписал контракт со „Спартаком“, но договоренность между клубами достигнута. Самедов с большой долей вероятности поедет на первый сбор „Спартака“».
Напомним, что хавбек уже имеет опыт выступлений за «красно-белых»: Самедов играл за «Спартак» с 2001 по 2005-й годы.
Другие материалы по теме:
18:10 Слухи Шлупп близок к переходу в «Кристал Пэлас» 0
17:11 Слухи «Ливерпуль» нацелился на хавбека «Ювентуса» 2
16:27 Слухи Зюле согласовал пятилетний контракт с «Баварией» 5
13:38 Слухи «Барселона», «Ювентус» и ПСЖ следят за Лалланой 6
13:28 Слухи МЮ включился в борьбу за Дибалу 16
Или войдите через
особенно у лошадей!
Который теперь и отправляется на сборы со всей локомотивской дружиной.....со всеми 4-мя игроками )))))
Всё покажет весна, Локо тоже явно кем-то усиливаться собирается.
Овощи и фрукты больше пользы,чем спартак принесут людям!
Это Хорошо!!!
Теперь в случае поражения " Спартака " - Есть свой штатный " стрелочник " из Локо ...
Наверно Илья Геркус и Александр Жирков ещё неделю назад порешили что нестыковочная часть в деньгах при покупке будет погашена за счёт самого Самедова.......ну не в дубле же ему карьеру завершать.......
Как всегда.. обычная московская сделка....ни Спартак не стал сильней ...ни Локомотив слабей....
Удачи.
- Без комментариев. Сейчас ничего не могу сказать.
Агент игрока Олег Артемов также воздержался от комментариев.
Что там мутят.Прицепом что ли кто то идет с Самедовым.
Радует, что все (или почти все) новички до сборов появятся.
Значит с первого сбора начнется наигрывание связей и схем.
Чувствую, как и кони при Гончаренко, на 3-4-3 или 3-5-2 перейдем.