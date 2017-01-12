Источник: «„Спартак“ и „Локомотив“ договорились о переходе Самедова»

По информации источника, полузащитник «Локомотива» Александр Самедов близок к тому, чтобы стать игроком «Спартака»:

«Игрок еще не подписал контракт со „Спартаком“, но договоренность между клубами достигнута. Самедов с большой долей вероятности поедет на первый сбор „Спартака“».

Напомним, что хавбек уже имеет опыт выступлений за «красно-белых»: Самедов играл за «Спартак» с 2001 по 2005-й годы.