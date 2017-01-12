Шнейдерлин - игрок «Эвертона»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Ман Юнайтед, Эвертон, Шнейдерлин Морган
Сегодня, 20:38 | Источник: твиттер ФК "Эвертон" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Эвертона» сообщает о том, что клуб приобрел у «Манчестер Юнайтед» полузащитника Моргана Шнейдерлина.
«Ириски» заплатили за 27-летнего француза 20 млн фунтов.
«Я лишь хочу играть в футбол. Хочу оставить свой след в этом клубе и сделаю все, чтобы помочь „Эвертону“ занять те позиции, на которых он должен находиться.
Я голоден до игры как никогда раньше. Готов снова питаться этой игрой!», - заявил Шнейдерлин.
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