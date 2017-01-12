«Краснодар» подписал Жирова и отдал его в аренду в «Анжи»

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что клуб подписал контракт с защитником Александром Жировым, который после ухода из «Томи» находился в статусе свободного агента.

При этом «горожане» сразу отдали футболиста в аренду до конца сезона в «Анжи», так как Жиров не имел права выступать за краснодарскую команду в нынешней кампании, поскольку регламент РФПЛ запрещает игрокам выступать более чем за два клуба в течение одного сезона.

Текущий сезон защитник начинал в «Анжи», однако затем расторг контракт с клубом из Махачкалы по обоюдному согласию сторон и 15 сентября подписал соглашение с «Томью», в рядах которой провел 11 матчей.