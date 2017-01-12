«Уотфорд» арендовал у «Эвертона» Клеверли

Подписав полузащитника «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнейдерлина, «Эвертон» решил отпустить хавбека Тома Клеверли в «Уотфорд» на правах аренды.

Стоит отметить, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона и включает в себя пункт о возможном выкупе «шершнями» контракта 27-летнего футболиста.