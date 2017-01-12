«Уотфорд» арендовал у «Эвертона» Клеверли
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Уотфорд, Эвертон, Клеверли Том
Сегодня, 21:08 | Источник: Твиттер ФК "Уотфорд" | Редакция: Антон Белюсь
Подписав полузащитника «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнейдерлина, «Эвертон» решил отпустить хавбека Тома Клеверли в «Уотфорд» на правах аренды.
Стоит отметить, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона и включает в себя пункт о возможном выкупе «шершнями» контракта 27-летнего футболиста.
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