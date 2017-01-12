«Ювентус» объявил о трансфере Кальдары и отдал игрока в аренду

Пресс-служба «Ювентуса» отрапортовала о подписании защитника «Аталанты» Маттиа Кальдары.

22-летний игрок поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 30 июня 2021 года.

«Старая Синьора» заплатит «Аталанте» 15 млн евро за талантливого игрока, при этом сумма будет выплачена четырьмя траншами и может вырасти еще на 6 млн евро в случае, если Кальдара добьется в туринском клубе определенных показателей.

При этом до 30 июня 2018 года футболист будет выступать за «Аталанту» на правах аренды, причем бесплатной.