«Ювентус» объявил о трансфере Кальдары и отдал игрока в аренду
Сегодня, 21:18 | Источник: ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Ювентуса» отрапортовала о подписании защитника «Аталанты» Маттиа Кальдары.
22-летний игрок поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 30 июня 2021 года.
«Старая Синьора» заплатит «Аталанте» 15 млн евро за талантливого игрока, при этом сумма будет выплачена четырьмя траншами и может вырасти еще на 6 млн евро в случае, если Кальдара добьется в туринском клубе определенных показателей.
При этом до 30 июня 2018 года футболист будет выступать за «Аталанту» на правах аренды, причем бесплатной.
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За трансфер они платят по 3 года и еще фиг разберешь,кто кому принадлежит. 50% одному клубу, 35% другому, 10% агенту, 5% самому игроку...)
Барбиголу привет, аха-ха)