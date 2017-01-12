Рейтинг@Mail.ru

«Ювентус» объявил о трансфере Кальдары и отдал игрока в аренду

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферы, Аталанта, Ювентус, Кальдара Маттиа
Сегодня, 21:18 | Источник: ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Ювентуса» отрапортовала о подписании защитника «Аталанты» Маттиа Кальдары.

22-летний игрок поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 30 июня 2021 года.

«Старая Синьора» заплатит «Аталанте» 15 млн евро за талантливого игрока, при этом сумма будет выплачена четырьмя траншами и может вырасти еще на 6 млн евро в случае, если Кальдара добьется в туринском клубе определенных показателей.

При этом до 30 июня 2018 года футболист будет выступать за «Аталанту» на правах аренды, причем бесплатной.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:36
ответ пользователю Великий Князь (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:35
ответ пользователю Strikers188 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 21:30
ответ пользователю Strikers188 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 21:30
ответ пользователю Strikers188 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 21:29
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 21:28
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:31 Фото «Болонья» подписала нападающего молодёжной сборной Хорватии 0
20:47 Официально Фото Нарсинг сменил ПСВ на «Суонси» 1
20:38 Официально Фото Шнейдерлин - игрок «Эвертона» 7
Вчера
19:51 Официально Фото Гальярдини перешёл из «Аталанты» в «Интер» 7
06:15 Официально Фото Внук Гарринчи подписал контракт с «Брентфордом» 6
10 января 2017
20:52 Официально «Галатасарай» подписал Гарри Родригеса 1
19:50 Официально «Торино» подписал защитника АПОЭЛ 2
03:20 Официально «Херенвен» объявил об аренде хавбека «Реала» Эдегора 2
02:07 Официально Фото «Ренн» арендовал у «Лиона» Калулу 0
09 января 2017
23:20 Официально «Шальке» подписал бомбардира из «Нюрнберга» 1
все материалы по этой теме
Турниры