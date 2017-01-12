«Болонья» подписала нападающего молодёжной сборной Хорватии

«Болонья» усилилась нападающим «Трапани» Бруно Петковичем.

Сумма трансфера не разглашается.

В нынешнем сезоне игрок молодежной сборной Хорватии провел в Серии В 17 матчей, в которых забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что «Болонья» может арендовать у «Атлетико» нападающего Алессио Черчи.