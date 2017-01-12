«Болонья» подписала нападающего молодёжной сборной Хорватии
Сегодня, 21:31 | Источник: ФК "Болонья" | Редакция: Антон Белюсь
«Болонья» усилилась нападающим «Трапани» Бруно Петковичем.
Сумма трансфера не разглашается.
В нынешнем сезоне игрок молодежной сборной Хорватии провел в Серии В 17 матчей, в которых забил 3 мяча.
Ранее сообщалось, что «Болонья» может арендовать у «Атлетико» нападающего Алессио Черчи.
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