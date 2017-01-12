Сантуш: «Альтруизм Роналду на Евро-2016 послужил примером для других игроков»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш похвалил лидера «селесао» Криштиану Роналду, который во время Евро-2016 выступал на разных позициях, чтобы приносить национальной команде как можно больше пользы:

«Альтруизм Криштиану Роналду на Евро-2016 послужил примером для других игроков.

Лучшему игроку в мире непросто играть на тех позициях, к которым он не привык, но он пошел на это. Он настоящий лидер».

Напомним, что сборная Португалии в результате стала победителем чемпионата Европы.