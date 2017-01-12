Сантуш: «Альтруизм Роналду на Евро-2016 послужил примером для других игроков»
Сегодня, 22:11 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш похвалил лидера «селесао» Криштиану Роналду, который во время Евро-2016 выступал на разных позициях, чтобы приносить национальной команде как можно больше пользы:
«Альтруизм Криштиану Роналду на Евро-2016 послужил примером для других игроков.
Лучшему игроку в мире непросто играть на тех позициях, к которым он не привык, но он пошел на это. Он настоящий лидер».
Напомним, что сборная Португалии в результате стала победителем чемпионата Европы.
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