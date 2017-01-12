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Сантуш: «Альтруизм Роналду на Евро-2016 послужил примером для других игроков»

Соккер.Ру // Евро-2016, Заграница: мнение, Португалия, Сантуш Фернанду , Роналду Криштиану
Сегодня, 22:11 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш похвалил лидера «селесао» Криштиану Роналду, который во время Евро-2016 выступал на разных позициях, чтобы приносить национальной команде как можно больше пользы:

«Альтруизм Криштиану Роналду на Евро-2016 послужил примером для других игроков.

Лучшему игроку в мире непросто играть на тех позициях, к которым он не привык, но он пошел на это. Он настоящий лидер».

Напомним, что сборная Португалии в результате стала победителем чемпионата Европы.

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