«Милан» - «Торино»: стартовые составы
Сегодня, 22:17 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Торино».
«Милан»: Доннарумма, Абате, Гомес, Палетта, Де Шильо, Куцка, Соса, Бертолаччи, Сусо, Лападула, Бонавентура.
«Торино»: Харт, Де Сильвестри, Россеттини, Моретти, Баррека, Бенасси, Вальдифиори, Базелли, Итурбе, Белотти, Льяич.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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