Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Торино».

«Милан»: Доннарумма, Абате, Гомес, Палетта, Де Шильо, Куцка, Соса, Бертолаччи, Сусо, Лападула, Бонавентура.

«Торино»: Харт, Де Сильвестри, Россеттини, Моретти, Баррека, Бенасси, Вальдифиори, Базелли, Итурбе, Белотти, Льяич.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.