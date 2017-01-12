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«Милан» - «Торино»: стартовые составы

Матч: МиланМилан-:-ТориноТорино
Начало матча: Сегодня, 23:00
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:17 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Торино». 

«Милан»: Доннарумма, Абате, Гомес, Палетта, Де Шильо, Куцка, Соса, Бертолаччи, Сусо, Лападула, Бонавентура.

«Торино»: Харт, Де Сильвестри, Россеттини, Моретти, Баррека, Бенасси, Вальдифиори, Базелли, Итурбе, Белотти, Льяич.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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