«Сельта» выбила «Валенсию» из Кубка Испании
В ответном поединке 1/8 финала Кубка Испании «Сельта» вновь обыграла «Валенсию» и вышла в следующую стадию турнира.
Виго, стадион «Балаидос»
«Сельта» – «Валенсия» – 2:1 (0:0)
Первый матч: 4:1
Голы: Росси 61, Систо 90+3 - Винисиус 63
«Сельта»: Альварес, Ронкалья, Кабрал, Гомес, Кастро, Радойя (Диас 63), Эрнандес (васс 81), Сенье, Систо, Лемос (Диоп 77), Росси.
Главный тренер: Эдуардо Бериссо.
«Валенсия»: Хауме, Тони, Мангала, Хименес (Адерллан 70), Канселу, Медран, Солер (Парехо 46), Картабия, Баккали, Мир (Гайя), Винисиус.
Главный тренер: Воро Гонсалес.
Предупреждения: Мангала 60
Судья: Хосе Алехандро Эрнандес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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