«Сельта» выбила «Валенсию» из Кубка Испании

В ответном поединке 1/8 финала Кубка Испании «Сельта» вновь обыграла «Валенсию» и вышла в следующую стадию турнира.

Виго, стадион «Балаидос»

«Сельта» – «Валенсия» – 2:1 (0:0)

Первый матч: 4:1

Голы: Росси 61, Систо 90+3 - Винисиус 63

«Сельта»: Альварес, Ронкалья, Кабрал, Гомес, Кастро, Радойя (Диас 63), Эрнандес (васс 81), Сенье, Систо, Лемос (Диоп 77), Росси.

Главный тренер: Эдуардо Бериссо.

«Валенсия»: Хауме, Тони, Мангала, Хименес (Адерллан 70), Канселу, Медран, Солер (Парехо 46), Картабия, Баккали, Мир (Гайя), Винисиус.

Главный тренер: Воро Гонсалес.

Предупреждения: Мангала 60

Судья: Хосе Алехандро Эрнандес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.