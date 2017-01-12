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Безуглов: «За три месяца гарантирую Роналдо минус 20 кг»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Роналдо
Сегодня, 23:10 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Антон Белюсь

Врач сборной России Эдуард Безуглов обещает привести легендарного нападающего сборной Бразилии Роналдо, который сильно располнел, в форму за три месяца:

«Да, я видел фотографию Роналдо, где он заметно потолстел. После карьеры футболисты зачастую набирают вес. Уровень их активности резко снижается, плюс возраст меньше не становится, а только растет. Но если у вас есть контакты Роналдо, то можете дать ему мой телефон, пусть прилетает, я за три месяца гарантирую ему минус 20 килограмм».

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