«Монпелье» арендует у ПСЖ Иконе
Сегодня, 23:30 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник ПСЖ Жонатан Иконе, судя по всему, продолжит карьеру в «Монпелье».
Сообщается, что клубы практически согласовали аренду футболиста. По слухам, 18-летний игрок будет выступать за «Монпелье» до конца сезона.
Стоит отметить, что аренда не будет включать в себя право выкупа хавбека.
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