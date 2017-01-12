«Монпелье» арендует у ПСЖ Иконе

Полузащитник ПСЖ Жонатан Иконе, судя по всему, продолжит карьеру в «Монпелье».

Сообщается, что клубы практически согласовали аренду футболиста. По слухам, 18-летний игрок будет выступать за «Монпелье» до конца сезона.

Стоит отметить, что аренда не будет включать в себя право выкупа хавбека.