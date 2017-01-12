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«Монпелье» арендует у ПСЖ Иконе

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Монпелье, Иконе Жонатан
Сегодня, 23:30 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник ПСЖ Жонатан Иконе, судя по всему, продолжит карьеру в «Монпелье».

Сообщается, что клубы практически согласовали аренду футболиста. По слухам, 18-летний игрок будет выступать за «Монпелье» до конца сезона.

Стоит отметить, что аренда не будет включать в себя право выкупа хавбека.

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