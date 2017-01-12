Александер Исак стал самым молодым автором гола в истории сборной Швеции

Нападающий АИКа Александер Исак продолжает заставлять говорить о себе.

Накануне футболист, которого уже успели окрестить новым Златаном Ибрагимовичем, стал самым молодым автором гола в истории сборной Швеции.

Форвард поучаствовал в разгроме сборной Словакии (6:0) в товарищеском матче, который проходил в Абу-Даби. Отметившись взятием ворот на 19-й минуте поединка, Исак, которому на этот момент было 17 лет и 113 дней, побил достижение Эрика Дальстрома, датированное 1912 годом. Дальстром свой первый гол за национальную команду забил в возрасте 18 лет и 1 дня.