Агент: «И „Зенит“, и Кришито заинтересованы в продлении сотрудничества»
Вчера, 23:57 | Источник: Sportmediaset.mediaset.it | Редакция: Антон Белюсь
Андреа Д'Амико - агент защитника «Зенита» Доменико Кришито полон уверенности, что «сине-бело-голубые» в ближайшее время объявят о продлении сотрудничества с 30-летним игроком:
«Новый контракт Кришито? Там все в порядке, обе стороны заинтересованы в продлении сотрудничества. Вскоре контракт будет продлен».
Ранее Д'Амико опроверг слухи о намерении игрока уйти из российского клуба.
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11 сентября 1999 | 23-й тур Стадион Петровский | Зрители 20000
p.s. вот она посещаемость в довольно смутные времена,в 90-е годы, когда многие жили от зарплаты до зарплаты, но все равно на любимый клуб ходили.
а пупсиками своих кб друзей клич.
и смех и грех. мансити то чемпионом стал а вы?? 15 лет спартак обманывает вас болел говорят верьте верьте. вы все волероверы. щас среднего болела спартака поймать и спросить когда он видел спартак чемпионом??? да не видел он этого отродясь
В прошлый раз мы уже выяснили-каким образом зенит "завоевывал" эти "титулы".Эрик Хаген об этом подробно рассказал.
А эти псевдо чемпионства пропитаны бормантаном и лихими 90-ми.
А зенит без большого газпромовского бабла поддерживало пару сотен чудиков на 5-миллионный город.Отакот,деточка,уйдет бабло-уйдут и глоры)
учится папа за васю весь год!!!
где это видано???? где это слыхано???
спартак не выигрывает а зе луиш прибавляет
чем занимается спартак и болельщики последние 15 лет????
У Спартака 21 чемпионский титул.Я прописью напишу,чтобы ты прочувствовал эту цифру.
Двадцать один чемпионский титул.
Для ФК Газпром это не то,что полет на Марс,это высадка на обратной стороне Плутона)