Агент: «И „Зенит“, и Кришито заинтересованы в продлении сотрудничества»

Андреа Д'Амико - агент защитника «Зенита» Доменико Кришито полон уверенности, что «сине-бело-голубые» в ближайшее время объявят о продлении сотрудничества с 30-летним игроком:

«Новый контракт Кришито? Там все в порядке, обе стороны заинтересованы в продлении сотрудничества. Вскоре контракт будет продлен».

Ранее Д'Амико опроверг слухи о намерении игрока уйти из российского клуба.