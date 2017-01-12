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Агент: «И „Зенит“, и Кришито заинтересованы в продлении сотрудничества»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Зенит, Кришито Доменико
Вчера, 23:57 | Источник: Sportmediaset.mediaset.it | Редакция: Антон Белюсь

Андреа Д'Амико - агент защитника «Зенита» Доменико Кришито полон уверенности, что «сине-бело-голубые» в ближайшее время объявят о продлении сотрудничества с 30-летним игроком:

«Новый контракт Кришито? Там все в порядке, обе стороны заинтересованы в продлении сотрудничества. Вскоре контракт будет продлен».

Ранее Д'Амико опроверг слухи о намерении игрока уйти из российского клуба.

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