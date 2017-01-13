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Гендиректор «Ювентуса» провёл переговоры с агентом Де Шильо

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Ювентус, Маротта Джузеппе, Де Шильо Маттиа
Сегодня, 00:36 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянской прессы, генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта накануне провел переговоры с представителями защитника «Милана» Маттиа Де Шильо.

По слухам, главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри, который имеет опыт работы с Де Шильо, является поклонником таланта 24-летнего игрока, чей контракт с «россонери» истекает летом 2018 года, и хотел бы видеть футболиста сборной Италии в стане «бьянконери».

Ранее сообщалось, что интерес к Де Шильо проявляют «Ливеруль», «Наполи» и «Барселона».

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