Гендиректор «Ювентуса» провёл переговоры с агентом Де Шильо

По информации итальянской прессы, генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта накануне провел переговоры с представителями защитника «Милана» Маттиа Де Шильо.

По слухам, главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри, который имеет опыт работы с Де Шильо, является поклонником таланта 24-летнего игрока, чей контракт с «россонери» истекает летом 2018 года, и хотел бы видеть футболиста сборной Италии в стане «бьянконери».

Ранее сообщалось, что интерес к Де Шильо проявляют «Ливеруль», «Наполи» и «Барселона».