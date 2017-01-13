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«Милан» обыграл «Торино» в матче Кубка Италии

Матч: МиланМилан2 : 1ТориноТорино
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 01:00 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 1/8 финала Кубка Италии «Милан» добыл волевую победу над «Торино». 

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Милан» – «Торино» – 2:1 (0:1)
Голы: Куцка 61, Бонавентура 64 - Белотти 27

«Милан»: Доннарумма, Абате (Калабрия 79), Гомес, Палетта, Де Шильо, Куцка (Пашалич 80), Соса (Локателли 88), Бертолаччи, Сусо, Лападула, Бонавентура.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

«Торино»: Харт, Де Сильвестри, Россеттини, Моретти, Баррека, Бенасси, Вальдифиори (Оби 81), Базелли (Лопес 71), Итурбе (Бойе 65), Белотти, Льяич.
Главный тренер: Синиша Михайлович.

Предупреждения: Лападула 48, Баррека 57, Абате 78
Удаление: Баррека 87 (вторая желтая)

Судья: Кармине Руссо.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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