«Милан» обыграл «Торино» в матче Кубка Италии

В поединке 1/8 финала Кубка Италии «Милан» добыл волевую победу над «Торино».

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Милан» – «Торино» – 2:1 (0:1)

Голы: Куцка 61, Бонавентура 64 - Белотти 27

«Милан»: Доннарумма, Абате (Калабрия 79), Гомес, Палетта, Де Шильо, Куцка (Пашалич 80), Соса (Локателли 88), Бертолаччи, Сусо, Лападула, Бонавентура.

Главный тренер: Винченцо Монтелла.

«Торино»: Харт, Де Сильвестри, Россеттини, Моретти, Баррека, Бенасси, Вальдифиори (Оби 81), Базелли (Лопес 71), Итурбе (Бойе 65), Белотти, Льяич.

Главный тренер: Синиша Михайлович.

Предупреждения: Лападула 48, Баррека 57, Абате 78

Удаление : Баррека 87 (вторая желтая)

Судья: Кармине Руссо.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.