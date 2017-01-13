«Милан» обыграл «Торино» в матче Кубка Италии
В поединке 1/8 финала Кубка Италии «Милан» добыл волевую победу над «Торино».
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Милан» – «Торино» – 2:1 (0:1)
Голы: Куцка 61, Бонавентура 64 - Белотти 27
«Милан»: Доннарумма, Абате (Калабрия 79), Гомес, Палетта, Де Шильо, Куцка (Пашалич 80), Соса (Локателли 88), Бертолаччи, Сусо, Лападула, Бонавентура.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
«Торино»: Харт, Де Сильвестри, Россеттини, Моретти, Баррека, Бенасси, Вальдифиори (Оби 81), Базелли (Лопес 71), Итурбе (Бойе 65), Белотти, Льяич.
Главный тренер: Синиша Михайлович.
Предупреждения: Лападула 48, Баррека 57, Абате 78
Удаление: Баррека 87 (вторая желтая)
Судья: Кармине Руссо.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Или войдите через
Я все ещё считаю что у Милана крайне мало ресурсов для дистанции чемпионата,ну и кубка еще вдобавок разумеется.
Так что думаю либо там облажаемся либо здесь.
На зимнее окно уже не надеюсь,максимум Делоуфеу подвезут который не известно в какой форме,плюс старикана какого нибудь в центр поля и все на этом.
По идее и для тех и для других чемпионат важнее)
Но кто бы не прошел дальше я думаю это автоматически финалист,а может даже и победитель.
Кривые пасы,кривые удары,абсолютное непонимание,-4 игрока основы в конце концов..
А потом вышли,и обломали рога Торино,причем игра по сути,на 65 минуте для туринцев закончилась,они просто номер отбывали,мы их поломали психологически.Жаль Михайловича немного только)
Всех с победой!
Теперь будет бой с Юве, надо бороться за кубок - трофей как-никак.
Сыграем ещё одно всеитальянское дерби в рамках кубка.