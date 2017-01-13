«Реал» ушёл от поражения в матче с «Севильей» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании
В ответном поединке 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» потрепала нервы «Реалу», но вылетела из турнира.
Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»
«Севилья» – «Реал» – 3:3 (1:0)
Первый матч: 0:3
Голы: Данило 10 (авт), Йоветич 53, Иборра 77 - Асенсио 48, Рамос 83 (пен), Бензема 90+3
«Севилья»: Сория, Меркадо (Витоло 65), Рами, Ленгле, Эскудеро, Сарабия, Иборра, Краневиттер, Корреа (Йоветич 45+1), Вьетто (Насри 55), Бен-Йеддер.
Главный тренер: Хорхе Сампаоли.
«Реал»: Касилья, Рамос, Начо, Марсело, Каземиро, Данило, Кроос, Диас (Ковачич 58), Асенсио, Васкес (Карвахаль 64), Мората (Бензема 77).
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Меркадо 7, Васкес 13, Иборра 62, Ковачич 63, Йоветич 72, Касилья 72, Каземиро 84, Марсело 87
Судья: Альберто Мальенко.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Или войдите через
Браво лучший клуб мира!!!
40 матчей без поражений, Зидан ты просто монстр)
Браво лучший клуб мира!!!
40 матчей без поражений, Зидан ты просто монстр)
поздравляю болельщиков реал мадрид - ваша команда великолепна а Зидан ? он шикарен - и я надеюсь он ещё долго будет во главе реала . команда даёт результат и это главное
про сравнение с барсой промолчу - это ветка о рекорде мадрида и каталонцам тут не место ведь после того как бензиновый движок включил максимальные обороты - каталонцы уступили место рекордсмена из испании
Данило и Марсело не лучшим образом отыграли, ну от первого собственно это и ожидалось, правый фланг не его.
barca-f и HappyBoy уже заготовили целую речь об поражение Реала (который все равно бы ничего не значил) но и тут не повезло. Так что понять их можно.
Но Зидан сам виноват, что такую фиговую атаку выставил.
а если команда не сдаётся и забивает на последних минутах это - отскок
ЗАПОМНИТЕ, команда проигрывая из матча в матч вырывает на характере ничью либо победу, это называется - КОМАНДНЫЙ ДУХ! ХАРАКТЕР!
Во Рамос, как пенальти забил. Стальные нервы.