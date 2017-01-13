«Реал» ушёл от поражения в матче с «Севильей» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании

В ответном поединке 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» потрепала нервы «Реалу», но вылетела из турнира.

Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»

«Севилья» – «Реал» – 3:3 (1:0)

Первый матч: 0:3

Голы: Данило 10 (авт), Йоветич 53, Иборра 77 - Асенсио 48, Рамос 83 (пен), Бензема 90+3

«Севилья»: Сория, Меркадо (Витоло 65), Рами, Ленгле, Эскудеро, Сарабия, Иборра, Краневиттер, Корреа (Йоветич 45+1), Вьетто (Насри 55), Бен-Йеддер.

Главный тренер: Хорхе Сампаоли.

«Реал»: Касилья, Рамос, Начо, Марсело, Каземиро, Данило, Кроос, Диас (Ковачич 58), Асенсио, Васкес (Карвахаль 64), Мората (Бензема 77).

Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Меркадо 7, Васкес 13, Иборра 62, Ковачич 63, Йоветич 72, Касилья 72, Каземиро 84, Марсело 87

Судья: Альберто Мальенко.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.