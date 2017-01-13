«Лилль» вступил в борьбу за Это'О

Нападающим турецкого «Антальяспора» Самуэлем Это'О заинтересовался еще один клуб из Франции. К «Лиону» и «Марселю» теперь присоединился и «Лилль».

Сообщается, что руководство «Лилля» очень хочет видеть 35-летнего форварда в клубе, несмотря на высокие денежные запросы Это'О, и уже вступило с ним в переговоры.