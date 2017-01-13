«Лилль» вступил в борьбу за Это'О
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лилль, Лион, Марсель, Антальяспор, Это'О Самуэль
Сегодня, 01:37 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающим турецкого «Антальяспора» Самуэлем Это'О заинтересовался еще один клуб из Франции. К «Лиону» и «Марселю» теперь присоединился и «Лилль».
Сообщается, что руководство «Лилля» очень хочет видеть 35-летнего форварда в клубе, несмотря на высокие денежные запросы Это'О, и уже вступило с ним в переговоры.
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Даже в Анжи он не мог сыграть на уровне РФПЛ.
Но понятно, что в Анжи звали ради пиара, а зачем французам?
Платить огромные деньги за игрока, кторый очень давно перестал показывать высокий уровень