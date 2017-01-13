Мевля: «Я сделал правильный выбор, подписав контракт с „Ростовом“»

Словенский защитник «Ростова» Миха Мевля рассказал о своей адаптации в Ростове-на-Дону:

«Летом прошлого года я сделал правильный выбор, согласившись в последний день трансферного окна подписать контракт с „Ростовом“ и отправиться в Ростов-на-Дону. Я хорошо выступал в чемпионате Румынии, но считаю, что перешел на более высокий уровень, оказавшись в сильном российском чемпионате и поиграв в Лиге чемпионов.

До прибытия в Ростов ничего не знал об этом городе. Тем не менее удалось адаптироваться достаточно скоро. В центре города очень красиво, тут много хороших ресторанов. Русская кухня не сильно отличается от словенской. В течение нескольких месяцев мне удалось выучить некоторые русские слова и начать больше общаться. Россияне практически не говорят по-английски, поэтому сначала у меня возникали проблемы с языковым барьером на бытовом уровне. Однако на футбольном поле в этом плане никаких проблем не возникало».

Ранее сообщалось, что клуб из английской Премьер-Лиги готов был предложить «Ростову» 5 млн евро за 26-летнего словенца.