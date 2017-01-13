Рейтинг@Mail.ru

«Реал» не проигрывает 40 матчей подряд. Побит рекорд «Барселоны»

Матч: СевильяСевилья3 : 3РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события, Барселона, Ювентус, Зидан Зинедин
Сегодня, 02:18 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Павел Молочный

Добившись ничьей в ответной игре 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (3:3), мадридский «Реал» под руководством Зинедина Зидана достиг отметки в 40 матчей подряд без поражений во всех турнирах и, тем самым, обновил рекорд испанских клубов.

Добавим, что абсолютный рекорд европейского футбола принадлежит Антонио Конте и его «Ювентусу», который в сезоне-2011/12 не проигрывал 43 встречи кряду.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 02:50, редактировал Сегодня 02:54
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 02:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:42
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 02:40
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 02:39
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 02:33
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 02:30
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 02:29
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 02:26
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 02:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:23
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 02:23
ответ пользователю Гаpет Бейл (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 02:20
, чтобы видеть комментарии
  10
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:00 Видео «Милан» обыграл «Торино» в матче Кубка Италии 18
Вчера
22:54 Видео «Сельта» выбила «Валенсию» из Кубка Испании 4
22:25 «Севилья» - «Реал»: стартовые составы 17
22:17 «Милан» - «Торино»: стартовые составы 2
20:21 «Сельта» - «Валенсия»: стартовые составы 0
09:03 «Шахтер» хочет проводить все домашние матчи в Харькове 18
01:09 «Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании 311
01:00 Дубль Силвы вывел ПСЖ в полуфинал Кубка Лиги 3
00:42 «Ювентус» обыграл «Аталанту» в матче Кубка Италии 21
00:38 «Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» в первом полуфинале Кубка Лиги 64
все материалы по этой теме
Турниры