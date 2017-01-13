«Реал» не проигрывает 40 матчей подряд. Побит рекорд «Барселоны»
Сегодня, 02:18 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Павел Молочный
Добившись ничьей в ответной игре 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (3:3), мадридский «Реал» под руководством Зинедина Зидана достиг отметки в 40 матчей подряд без поражений во всех турнирах и, тем самым, обновил рекорд испанских клубов.
Добавим, что абсолютный рекорд европейского футбола принадлежит Антонио Конте и его «Ювентусу», который в сезоне-2011/12 не проигрывал 43 встречи кряду.
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Лучший клуб мира.
Лучший клуб мира.
удачи Реалу.
удачи Реалу.
и Реал же побил их рекорд, ахахаха.. что может быть лучше?)))
огнетушители в студию))))
Реал это- Сила и Характер
мощь и дух победителей...
Зидан и Ко с рекордом, HALA MADRID!!!!!
Нужно еще минимум 4 победы!
Удачи Реалу и Зедану!!!!!
удачи Реалу.
Лучший клуб мира.