«Реал» не проигрывает 40 матчей подряд. Побит рекорд «Барселоны»

Добившись ничьей в ответной игре 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (3:3), мадридский «Реал» под руководством Зинедина Зидана достиг отметки в 40 матчей подряд без поражений во всех турнирах и, тем самым, обновил рекорд испанских клубов.

Добавим, что абсолютный рекорд европейского футбола принадлежит Антонио Конте и его «Ювентусу», который в сезоне-2011/12 не проигрывал 43 встречи кряду.