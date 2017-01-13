Эвра близок к переходу в «Кристал Пэлас»

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра, скорее всего, продолжит карьеру в «Кристал Пэлас».

По информации источника, стороны провели плодотворные переговоры, а также сам 35-летний француз дал добро на переход в английский клуб.

Ранее агент футболиста сообщил, что высока вероятность того, что Эвра покинет «Ювентус» в январе.