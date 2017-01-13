Эвра близок к переходу в «Кристал Пэлас»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Кристал Пэлас, Ювентус, Эвра Патрис
Сегодня, 02:37 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра, скорее всего, продолжит карьеру в «Кристал Пэлас».
По информации источника, стороны провели плодотворные переговоры, а также сам 35-летний француз дал добро на переход в английский клуб.
Ранее агент футболиста сообщил, что высока вероятность того, что Эвра покинет «Ювентус» в январе.
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