МЮ отказал «Лиону» в трансфере Депая
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Лион, Депай Мемфис
Сегодня, 02:52 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Лиона» по хавбеку «манкунианцев» Мемфису Депаю.
Сообщается, что французский клуб готов был заплатить за 22-летнего полузащитника 13 млн фунтов, но эта сумма «красных дьяволов» не устроила.
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