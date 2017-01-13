МЮ отказал «Лиону» в трансфере Депая

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Лиона» по хавбеку «манкунианцев» Мемфису Депаю.

Сообщается, что французский клуб готов был заплатить за 22-летнего полузащитника 13 млн фунтов, но эта сумма «красных дьяволов» не устроила.