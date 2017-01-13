Прядкин: «Есть уверенность, что „Томь“ сможет доиграть сезон»

Президент российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин убежден, что «Томь», несмотря на финансовые проблемы, сможет доиграть текущий сезон РФПЛ до конца:

«Сложности там были и остаются. Но есть уверенность в том, что клуб доиграет чемпионат и сделает это достойно. Основана уверенность на диалоге с руководством „Томи“.

Из команды продолжают уходить ведущие игроки? На этот процесс мы повлиять не можем. Вопросы по составу – дело клуба. А более цельную картину по финансовой ситуации будем знать к концу месяца, когда пройдет общее собрание лиги. Насколько владею информацией, у клуба два крупных спонсора. Один полностью выполнил свои обязательства, второй частично. Неисполнение обязательств и повлияло на ситуацию с долгами.

Ждут ли „Томь“ весной разгромы? Уверен, что этого не будет. В „Томи“ соберут боеспособный состав».