Зидан: «„Севилья“ заслужила больше, чем ничью»
Сегодня, 03:27 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (3:3) похвалил команду соперника:
«Матч был очень сложным. „Севилья“ играла здорово и заслужила больше, чем ничью. Мы испытывали проблемы на некоторых участках поля, но все-таки смогли добиться ничейного результата, так что мы заслужили пройти в следующую стадию турнира».
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