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Зидан: «„Севилья“ заслужила больше, чем ничью»

Матч: СевильяСевилья3 : 3РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Зидан Зинедин
Сегодня, 03:27 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (3:3) похвалил команду соперника:

«Матч был очень сложным. „Севилья“ играла здорово и заслужила больше, чем ничью. Мы испытывали проблемы на некоторых участках поля, но все-таки смогли добиться ничейного результата, так что мы заслужили пройти в следующую стадию турнира».

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