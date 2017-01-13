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Кантона: «Передаю свой почетный титул Ибрагимовичу»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Кантона Эрик, Ибрагимович Златан
Сегодня, 03:52 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона, известный среди болельщиков клуба как «Король Эрик», решил отказаться от своего «титула» в пользу форварда МЮ Златана Ибрагимовича:

«В 2017 году после долго правления я, наконец, решил отказаться от своего почетного титула самого агрессивного игрока по отношению к журналистам. Златан – мой истинный наследник, и теперь он будет нести это наследие. Я вылил на них много дерьма, но он заставил их „съесть свои яйца“! Уважаю!»

После прихода Ибрагимовича в МЮ Кантона сказал, что в Манчестере может быть только один «король», и предложил Златану побыть «принцем». На что Ибрагимович ответил, что он будет «не королем, а Богом».

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