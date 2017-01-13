Погба: «Противостояние МЮ и „Ливерпуля“ важнее дерби Манчестера»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в 21-м туре АПЛ:

«Всем хорошо известна история этого противостояния. Это большое дерби, оно даже важнее, чем дерби с „Манчестер Сити“. Атмосфера в этих матчах всегда очень особенная.

Три очка хочется взять у любой команды, но в матче с „Ливерпулем“ это имеет куда большее значение».

Ранее главный тренер МЮ Жозе Моуриньо также отметил важность игры с «мерсисайдцами».