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Погба: «Противостояние МЮ и „Ливерпуля“ важнее дерби Манчестера»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-ЛиверпульЛиверпуль
Начало матча: 15.01.2017, 19:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Манчестер Сити, Погба Поль
Сегодня, 04:27 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в 21-м туре АПЛ:

«Всем хорошо известна история этого противостояния. Это большое дерби, оно даже важнее, чем дерби с „Манчестер Сити“. Атмосфера в этих матчах всегда очень особенная.

Три очка хочется взять у любой команды, но в матче с „Ливерпулем“ это имеет куда большее значение».

Ранее главный тренер МЮ Жозе Моуриньо также отметил важность игры с «мерсисайдцами».

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